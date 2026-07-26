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На Эльбрусе обнаружены тела двух иностранных альпинистов, еще трое пропали

На Эльбрусе продолжаются поиски трех альпинистов из группы семи человек, которая 25 июля совершала восхождение.

На Эльбрусе продолжаются поиски трех альпинистов из группы семи человек, которая 25 июля совершала восхождение. Обнаружены тела двух погибших, еще один пострадавший получает медицинскую помощь, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

Трагедия произошла на высоте 5,1 тыс. метров — двоим участникам группы стало плохо, по имеющимся сведениям, они погибли. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил о случившемся. По предварительным данным, все альпинисты — граждане Боснии и Герцеговины, они шли без гида.

Поисково-спасательные работы ведет Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС. Работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует и. о. прокурора Эльбрусского района Азамат Иттиев. СК проводит доследственную проверку.

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