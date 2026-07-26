Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома в Москве

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в поселке базы отдыха «Солнечная поляна» под Одинцовом. Инцидент произошел после того, как ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Мальчика доставили в больницу.