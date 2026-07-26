Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже дома в Москве

Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения из окна квартиры на четвертом этаже дома на юго-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на улице Винокурова выпал малолетний ребенок. Девочка 2023 года рождения госпитализирована, — уточнила она.
Гагаринская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки, проводимой по этому факту.
23 июля двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже на Зверинецкой улице в Москве. Ребенка доставили в больницу.
Ранее двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в поселке базы отдыха «Солнечная поляна» под Одинцовом. Инцидент произошел после того, как ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку. Мальчика доставили в больницу.