Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в ТЦ Раменского превратился в пиротехническое шоу

В подмосковном городе Раменское произошел пожар в торговом центре, сообщает Telegram-канал 112.

В подмосковном городе Раменское произошел пожар в торговом центре, сообщает Telegram-канал 112. Огонь перекинулся на отдел с фейерверками, из-за чего пиротехника начала взрываться внутри здания.

«Пожар превратился в незапланированное пиротехническое шоу», — говорится в публикации.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 1170 квадратных метров. К тушению привлекли 58 человек и 15 единиц техники. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Информации о пострадавших в настоящее время не поступала.

Читайте также: Петербуржец сжег шаурмичную и пекарню из-за отказа в бесплатной еде.