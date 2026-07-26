Пожар в ТЦ Раменского превратился в пиротехническое шоу

В подмосковном городе Раменское произошел пожар в торговом центре, сообщает Telegram-канал 112. Огонь перекинулся на отдел с фейерверками, из-за чего пиротехника начала взрываться внутри здания.
«Пожар превратился в незапланированное пиротехническое шоу», — говорится в публикации.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 1170 квадратных метров. К тушению привлекли 58 человек и 15 единиц техники. В настоящий момент пожар ликвидирован.
Информации о пострадавших в настоящее время не поступала.
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