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Крупнейшая синагога Украины и могила основателя хасидизма Ребе уничтожены огнём

Сильный пожар произошёл у могилы основателя хасидского движения ХАБАД Алтер Ребе в украинском Гадяче, крупнейшая синагога и паломнический комплекс уничтожены огнём. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Люди в чёрном».

Источник: Life.ru

Сильный пожар произошёл у могилы Алтер Ребе. Видео © Telegram / Люди в чёрном.

Огонь вспыхнул в ночь на субботу на территории, куда ежегодно приезжают десятки тысяч последователей хасидизма. Пламя нанесло значительный ущерб зданию религиозного центра, возведённого для приёма верующих.

Полиция Украины начала проверку и устанавливает обстоятельства случившегося. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Шнеур-Залман из Ляд, известный как Алтер Ребе, жил в 1745—1812 годах и основал хасидское движение ХАБАД. Он написал труды «Тания» и «Шульхан арух а-Рав». Раввин умер в пути, спасаясь от наступления армии Наполеона, и был похоронен в Гадяче — ближайшем городе с еврейским кладбищем.

Ранее Life.ru рассказывал, что на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в производственном ангаре. Площадь возгорания составила около 3 тыс. кв. м. Московское МЧС даже направило для тушения два вертолёта, задействовав в общей сложности 100 пожарных.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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