В плену у Эльбруса: Тела двух погибших альпинистов не могут снять со склона

«Спасатели МЧС России спасли двоих альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам», — говорится в сообщении.
Провести эвакуацию сейчас невозможно из-за неблагоприятной погоды. Они находятся на высоте 5 350 метров. Тем временем спасательная операция продолжается. Сотрудники МЧС ведут поиски ещё трёх альпинистов, местонахождение которых пока не установлено.
Ранее группа из шести зарегистрированных альпинистов запросила помощь на Эльбрусе, поскольку самостоятельно продолжить спуск уже не могла. Туристы находились на седловине горы на высоте около 5 100 метров. Позже сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух участников группы. Погибших нашли около 01:30 на высоте 5 100 метров.
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