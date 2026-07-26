75-летнюю женщину вторые сутки ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция и волонтеры приступили к поискам 75-летней местной жительницы Зинаиды Ковряковой. Пожилая женщина ушла из дома 25 июля и до настоящего времени не вернулась.
«Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в ориентировке свердловского отряда «ЛизаАлерт».
Приметы Зинаиды: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые с сединой, глаза серо-голубые.
Сообщить информацию о пропавшей екатеринбурженке можно по телефонам: 8007005452, 89126452846 или на линию 112.
Напомним, в Нижнем Тагиле с 20 июля ищут 15-летнего подростка.