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75-летнюю женщину вторые сутки ищут в Екатеринбурге

Бабушка не вернулась домой с прогулки 25 июля.

Источник: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге полиция и волонтеры приступили к поискам 75-летней местной жительницы Зинаиды Ковряковой. Пожилая женщина ушла из дома 25 июля и до настоящего времени не вернулась.

«Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», — говорится в ориентировке свердловского отряда «ЛизаАлерт».

Приметы Зинаиды: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые с сединой, глаза серо-голубые.

Сообщить информацию о пропавшей екатеринбурженке можно по телефонам: 8007005452, 89126452846 или на линию 112.

Напомним, в Нижнем Тагиле с 20 июля ищут 15-летнего подростка.