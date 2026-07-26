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В трех районах Киева после взрывов возникли пожары

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пожары возникли в трех районах Киева, где ночью были слышны взрывы. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по ЧС.

Источник: AP 2024

«Киев. Возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах», — говорится в сообщении в Telegram-канале спасательной службы. Уточняется, что в Деснянском районе сгорел склад.

Ночью в Киеве дважды объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах. Позже в Минобороны РФ проинформировали, что российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В частности, в Киеве было поражено предприятие Smart Intelligent System, производящее беспилотники, а также место сборки и хранения БПЛА, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. беспилотников различного типа.

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