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Режим беспилотной опасности отменили утром 26 июля в Нижегородской области

Нижегородцам напомнили, как действовать при обнаружении обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Режим беспилотной опасности, действовавший на территории Нижегородской области, отменили утром 26 июля. Соответствующее уведомление жители региона получили от РСЧС в 05:46. Несмотря на это, экстренные службы призвали нижегородцев сохранять осторожность и внимательно следить за официальными сообщениями.

Жителям региона напомнили, что при обнаружении обломков или любых подозрительных предметов нельзя приближаться к ним, трогать, перемещать или пытаться самостоятельно осмотреть находку. Обо всех подобных случаях необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112.

Напомним, 25 июля режим беспилотной опасности в Нижегородской области вводили дважды. Впервые предупреждение начало действовать в 00:44 и было отменено в 09:09. Однако уже в 12:09 РСЧС вновь объявила о введении режима.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь с 24 на 25 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны, включая Нижегородскую область.

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