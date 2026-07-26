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Многотонный грузовик врезался в бетонное ограждение в Алматы

В Алматы камеры видеонаблюдения сняли момент ДТП с многотонным грузовиком Shacman, который врезался в бетонное ограждение. В аварии никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Источник: instagram.com/almaty.police

В Алматы камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии с многотонным грузовиком. ДТП произошло в Ауэзовском районе на улице Саина под путепроводом проспекта Абая.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman, следуя в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на бетонное ограждение», — говорится в сообщении.

В результате сильного удара кабина грузовика получила серьезные механические повреждения.

«К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», — добавили в ДП.

По факту аварии сотрудники полиции оформили административный материал. В полиции напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и сохранять внимание за рулем.