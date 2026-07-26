Общежитие горело в Витебске: спасатели эвакуировали 79 человек

Сообщение о загорании в общежитии по улице Максима Горького поступило спасателям в субботу вечером по системе передачи извещений о ЧС «Молния».
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, в результате ЧП пострадавших нет.
Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают. Всего на месте работало 11 единиц техники МЧС.
Это не первый случай возгорания в общежитиях Беларуси. Ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорания в общежитии в агрогородке Улла Бешенковичского района и в общежитии на улице Бровки в Минске.
Также ЧП произошло и в Жодино, где из-за пожара эвакуировали 28 человек.