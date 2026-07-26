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Общежитие горело в Витебске: спасатели эвакуировали 79 человек

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС вечером в субботу тушили пожар в витебском общежитии, проводилась эвакуация 79 человек, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о загорании в общежитии по улице Максима Горького поступило спасателям в субботу вечером по системе передачи извещений о ЧС «Молния».

«На момент прибытия подразделений МЧС происходило горение на балконе третьего этажа. Работниками МЧС и в результате сработки речевого оповещения о пожаре из здания эвакуированы 79 человек, из них 11 детей», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, в результате ЧП пострадавших нет.

Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают. Всего на месте работало 11 единиц техники МЧС.

Это не первый случай возгорания в общежитиях Беларуси. Ранее сообщалось о том, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорания в общежитии в агрогородке Улла Бешенковичского района и в общежитии на улице Бровки в Минске.

Также ЧП произошло и в Жодино, где из-за пожара эвакуировали 28 человек.

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