Один человек погиб и 12 пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Также беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.