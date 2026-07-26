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Один человек погиб и 12 пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину

Один мирный житель погиб, ещё 12 человек получили ранения при атаках ВСУ на Белгородскую область за минувшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Всего зафиксировано 89 ударов. Над территорией региона за сутки сбили или подавили 143 украинских дрона. Пять пострадавших продолжают лечение в больницах. Под огнём оказались Белгород и 11 округов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньской и Шебекинский.

Мужчина погиб в Грайворонском округе. Ранения получили жители областного центра, а также Белгородского, Краснояружского и Шебекинского муниципалитетов.

Украинские формирования шесть раз применили реактивные системы залпового огня. Ещё в двух случаях взрывные устройства сбрасывали с беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Также беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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