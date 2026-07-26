Один человек погиб и 12 пострадали при атаках ВСУ на Белгородчину

Всего зафиксировано 89 ударов. Над территорией региона за сутки сбили или подавили 143 украинских дрона. Пять пострадавших продолжают лечение в больницах. Под огнём оказались Белгород и 11 округов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньской и Шебекинский.
Мужчина погиб в Грайворонском округе. Ранения получили жители областного центра, а также Белгородского, Краснояружского и Шебекинского муниципалитетов.
Украинские формирования шесть раз применили реактивные системы залпового огня. Ещё в двух случаях взрывные устройства сбрасывали с беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Также беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.
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