Полиция изъяла мефедрон у 38-летнего пассажира такси в Камышине

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский» в Волгоградской области остановили автомобиль такси на 507 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». В машине находился 38-летний местный житель, у которого при личном досмотре полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом.
Как сообщили в региональном Главке, эксперты установили, что изъятое вещество является смесью, содержащей мефедрон. Подозреваемый пояснил, что приобрел запрещенное средство бесконтактным способом через интернет-магазин. Мужчина утверждал, что планировал использовать наркотик для личного употребления.
В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что волгоградец может получить срок за избиение сожителя матери.