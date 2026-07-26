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Полиция изъяла мефедрон у 38-летнего пассажира такси в Камышине

38-летний волгоградец купил наркотики в интернете и попался полиции на трассе.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский» в Волгоградской области остановили автомобиль такси на 507 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». В машине находился 38-летний местный житель, у которого при личном досмотре полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Как сообщили в региональном Главке, эксперты установили, что изъятое вещество является смесью, содержащей мефедрон. Подозреваемый пояснил, что приобрел запрещенное средство бесконтактным способом через интернет-магазин. Мужчина утверждал, что планировал использовать наркотик для личного употребления.

В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что волгоградец может получить срок за избиение сожителя матери.