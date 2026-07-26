Полиция изъяла мефедрон у 38-летнего пассажира такси в Камышине

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Камышинский» в Волгоградской области остановили автомобиль такси на 507 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». В машине находился 38-летний местный житель, у которого при личном досмотре полицейские обнаружили сверток с порошкообразным веществом.