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Почти 90 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды

89 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за ураганного ветра и сильного дождя, максимальное время задержки составляет до восьми часов. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила пресс-служба РЖД.

89 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за ураганного ветра и сильного дождя, максимальное время задержки составляет до восьми часов. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила пресс-служба РЖД.

— В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работу тяговых подстанций восстановили. Всего к устранению последствий непогоды было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц спецтехники, добавили в Telegram-канале РЖД.

21 июля больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за мощного урагана и ливней в Алтайском крае. Как сообщили в управлении МЧС России по региону, сильнее всего стихия затронула Краснощековский и Чарышский районы.

17 июля один из железнодорожных путей повредился в Воронежской области на перегоне Некрылово-Колено. В связи с инцидентом движение поездов временно организовали по второму пути. Пострадавших в результате произошедшего нет.

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