Ранение живота и осколки: мужчина пострадал при атаке ВСУ на Рыльск

В Курской области в результате атак ВСУ за минувшие сутки пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Удар пришелся по городу Рыльску.
35-летний мужчина получил рану живота и осколочные ранения. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.
Обстановка в регионе остается напряженной, приграничные районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. За минувшую ночь над регионом было сбито больше ста БПЛА.
Читайте также: ВС РФ нанесли серию ударов по Киеву и регионам Украины.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше