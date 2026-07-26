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Ранение живота и осколки: мужчина пострадал при атаке ВСУ на Рыльск

В Курской области в результате атак ВСУ за минувшие сутки пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В Курской области в результате атак ВСУ за минувшие сутки пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Удар пришелся по городу Рыльску.

35-летний мужчина получил рану живота и осколочные ранения. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался. Врачи будут наблюдать его амбулаторно.

Обстановка в регионе остается напряженной, приграничные районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. За минувшую ночь над регионом было сбито больше ста БПЛА.

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