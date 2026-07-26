Многодетный отец затряс ребенка до слепоты

В 2024 году в Австрии был принят закон об ужесточении наказания за насилие над детьми до 10 лет. Кроме того, в мае 2026 года аналогичное дело рассматривалось в Германии, где отец был приговорен к 12 годам за тряску младенца. Также на Кипре отец качал сына на руках и случайно сбросил его с 4-го этажа.