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Многодетный отец затряс ребенка до слепоты

В Австрии начался суд над 29-летним отцом, обвиняемым в причинении вреда младенцу.

В Австрии начался суд над 29-летним многодетным отцом, обвиняемым в причинении тяжелого вреда здоровью собственного младенца, сообщает Kronen Zeitung. Инцидент произошел в Вельсе: мужчина утверждает, что упал с ребенком, зацепившись за столик, и встряхнул его, чтобы привести в сознание. Однако эксперты заявили, что травмы не могли возникнуть при обычном падении — ребенок потерял зрение и страдает эпилепсией.

На заседании отец настаивал на версии несчастного случая. Он заявил, что пытался помочь сыну, когда тот потерял сознание.

Судмедэксперт указал на тяжелую черепно-мозговую травму и признаки сильного удара по голове. По его словам, такие повреждения характерны для целенаправленного воздействия.

Обвиняемый ранее уже был судим и сейчас находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Защита настаивает на отсутствии умысла. Однако прокуратура считает, что действия отца привели к непоправимым последствиям для здоровья ребенка.

В 2024 году в Австрии был принят закон об ужесточении наказания за насилие над детьми до 10 лет. Кроме того, в мае 2026 года аналогичное дело рассматривалось в Германии, где отец был приговорен к 12 годам за тряску младенца. Также на Кипре отец качал сына на руках и случайно сбросил его с 4-го этажа.

Мужчина случайно убил свою возлюбленную и ребенка.

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