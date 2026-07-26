Омичи пожаловались на полчища крыс в доме на 3-й Молодёжной

Автор обращения утверждает, что жильцы неоднократно сообщали о проблеме старшей по дому, в обслуживающую организацию и жилищную инспекцию. Однако, как заявляет омич, заметных результатов эти обращения пока не принесли, а грызунов в подъезде становится всё больше.