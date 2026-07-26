Омичи пожаловались на полчища крыс в доме на 3-й Молодёжной

Житель дома № 71 на улице 3-й Молодёжной обратился в редакцию Om1 Омск с жалобой на крыс, которые, по его словам, уже бегают по подъездам не первый месяц.
По словам читателя, во время одного из последних случаев жители увидели около десяти крыс, которые находились на лестничной площадке и разбежались по углам, когда в подъезд зашли люди.
«Они передвигались настолько медленно, что я успел их пересчитать, но снять на видео не успел. Спустя всего десять минут мы снова заходим в подъезд — и опять видим крыс», — рассказывает омич.
Житель также отметил, что грызуны бегают по лестнице и почти не реагируют на людей. По его словам, некоторые крысы выглядят крупными и упитанными.
Автор обращения обеспокоен тем, что в подъезде живут семьи с детьми и пожилые люди. Жильцы опасаются заходить в дом и переживают из-за возможных последствий соседства с грызунами.
«Мы действительно боимся за детей и за собственную безопасность. Уже не знаем, куда писать, кому звонить и кого просить о помощи», — сообщил читатель.
Автор обращения утверждает, что жильцы неоднократно сообщали о проблеме старшей по дому, в обслуживающую организацию и жилищную инспекцию. Однако, как заявляет омич, заметных результатов эти обращения пока не принесли, а грызунов в подъезде становится всё больше.
Жители просят ответственные службы провести полноценную дератизацию второго подъезда и проверить, откуда крысы попадают в дом. Также они рассчитывают, что специалисты устранят причину появления грызунов, а не ограничатся разовой обработкой.
Информация о количестве крыс и предыдущих обращениях жильцов приводится со слов автора сообщения. Официальных комментариев от обслуживающей организации и жилищной инспекции на момент публикации нет.