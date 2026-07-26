Ночные боссы района: Банда подростков превратила жизнь Хомутово в квест

По словам местных жителей, с наступлением темноты подростки начинают стучать по заборам. После этого во дворах массово начинают лаять собаки, из-за чего люди не могут нормально спать. Этим, как утверждают сельчане, выходки не ограничиваются. Они также жалуются, что неизвестные сдирают кору с деревьев, не объясняя, зачем это делают.