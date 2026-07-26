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В Волгоградской области премиальный седан протаранил грузовик

В Волгоградской области премиальная иномарка столкнулась с грузовиком, в считанные секунды превратившись в.

В Волгоградской области премиальная иномарка столкнулась с грузовиком, в считанные секунды превратившись в груду покореженного металла. В аварии на полупустой дороге пострадали два человека.

Столкновение Kia K5 c отечественном ГАЗом случилось накануне вечером на трассе «Иловля — Ольховка — Камышин» в Иловлинском районе. Вырвавшись на обгон, 32-летний водитель иномарки врезался в грузовик, который ехал в попутном направлении и в момент маневра поворачивал налево.

О масштабе ДТП говорит само состояние попавшего под удар седана — всю его переднюю часть смяло как металлическую банку. И сам водитель, и его пассажир попали в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.