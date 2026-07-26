Бастрыкин взял на контроль расследование дела по факту избиения женщины в Москве

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения пожилой женщины в Москве. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи со случившимся следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
— Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — передает Telegram-канал СК.
24 июля в столичной Росгвардии сообщили, что в квартире дома на Строгинском бульваре в столице пьяный 51-летний мужчина избил свою 79-летнюю мать. Пострадавшую нашли в подъезде дома с видимыми следами избиения. В частности, в результате побоев она получила черепно-мозговую травму. Правоохранители задержали мужчину.