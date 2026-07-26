Бастрыкин взял на контроль расследование дела по факту избиения женщины в Москве

24 июля в столичной Росгвардии сообщили, что в квартире дома на Строгинском бульваре в столице пьяный 51-летний мужчина избил свою 79-летнюю мать. Пострадавшую нашли в подъезде дома с видимыми следами избиения. В частности, в результате побоев она получила черепно-мозговую травму. Правоохранители задержали мужчину.