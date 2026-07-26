В Красноярском крае пьяный подросток задавил насмерть двух человек

Кроме него в машине был 20-летний пассажир, который тоже пострадал в аварии — его госпитализировали. В отношении же подростка, управлявшего машиной, инспекторы составили сразу несколько протоколов, на 47 тысяч рублей штрафов. Уголовное дело пока не возбуждено, по факту ДТП идет проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса. Также ответить придется и родителям правонарушителя: на них подготовлен рапорт по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.