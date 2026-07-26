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В Красноярском крае пьяный подросток задавил насмерть двух человек

В Красноярском крае в ночь с 25 на 26 июля 17-летний подросток, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109, задавил насмерть двух человек, которые шли по обочине дороги. Трагедия случилась в селе Нарва Манско-Уярского муниципального округа.

Источник: Российская газета

В Красноярском крае в ночь с 25 на 26 июля 17-летний подросток, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109, задавил насмерть двух человек, которые шли по обочине дороги. Трагедия случилась в селе Нарва Манско-Уярского муниципального округа.

Госавтоинспекция сообщает, что пешеходы, 46-летний мужчина и 35-летняя женщина, шли по правой обочине сельской улицы, когда их сбила «девятка». После столкновения машина слетела с дороги и опрокинулась в зарослях возле частного дома.

«Скорая» оперативно выехала на место происшествия, однако спасти пострадавших было уже невозможно — они скончались на месте до приезда врачей.

Виновник смертельного ДТП, как выяснилось после освидетельствования, был пьян: алкотестер показал 0,63 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Это почти вчетверо больше допустимого. К тому же, как было очевидно по возрасту, прав водитель не имеет.

Кроме него в машине был 20-летний пассажир, который тоже пострадал в аварии — его госпитализировали. В отношении же подростка, управлявшего машиной, инспекторы составили сразу несколько протоколов, на 47 тысяч рублей штрафов. Уголовное дело пока не возбуждено, по факту ДТП идет проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса. Также ответить придется и родителям правонарушителя: на них подготовлен рапорт по статье 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.