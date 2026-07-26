В Самарской области погибли три человека в ДТП 25 июля

«Одно из ДТП произошло в 17:50 в Елховском районе. По предварительным данным, 24-летняя водитель LADA Vesta на 350-м километре автодороги “Казань — Буинск — Ульяновск”, подъезд к Самаре, не подала сигнал перед началом маневра и столкнулась с автомобилем FAW с полуприцепом STAR TREYLER. Женщина была доставлена в больницу. Еще одна авария произошла в 22:36 в Промышленном районе Самары. Водитель Toyota Land Cruiser 200 совершил наезд на 44-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован», — сообщают в ведомстве.