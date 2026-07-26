Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области погибли три человека в ДТП 25 июля

На территории Самарского региона произошло восемь ДТП за сутки.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

25 июля на территории Самарской области зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, еще трое погибли. За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 469 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 164 случая незаконной тонировки стекол автомобилей и 15 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Одно из ДТП произошло в 17:50 в Елховском районе. По предварительным данным, 24-летняя водитель LADA Vesta на 350-м километре автодороги “Казань — Буинск — Ульяновск”, подъезд к Самаре, не подала сигнал перед началом маневра и столкнулась с автомобилем FAW с полуприцепом STAR TREYLER. Женщина была доставлена в больницу. Еще одна авария произошла в 22:36 в Промышленном районе Самары. Водитель Toyota Land Cruiser 200 совершил наезд на 44-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован», — сообщают в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедших ДТП. В Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность на дороге.