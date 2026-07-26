Ураган в Ростове-на-Дону: один человек погиб, 13 ранены

Ранее региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение из-за обильных осадков, действие которого распространяется на
«К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, семь госпитализировано, один погиб», написал градоначальник в своём канале на платформе «Макс».
Спасатели продолжают мониторинг обстановки, а метеорологи предупреждают о сохранении опасных погодных условий в ближайшие сутки.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше