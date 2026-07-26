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Ураган в Ростове-на-Дону: один человек погиб, 13 ранены

Сильный дождь, обрушившийся на Ростов-на-Дону, привёл к человеческим жертвам и разрушениям. Глава города Александр Скрябин сообщил об одном погибшем и 13 пострадавших, семеро из которых госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

Ранее региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение из-за обильных осадков, действие которого распространяется на 25—27 июля.

«К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, семь госпитализировано, один погиб», написал градоначальник в своём канале на платформе «Макс».

Спасатели продолжают мониторинг обстановки, а метеорологи предупреждают о сохранении опасных погодных условий в ближайшие сутки.

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