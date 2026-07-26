В Воронежской области более 13 часов сохранялась опасность атаки БПЛА

В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников сохранялся более 13 часов. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Глава региона оперативно информировал жителей о ситуации в области. В 16:04 25 июля было объявлено о начале опасности атаки БПЛА, а в Лискинском и Острогожском районах — о непосредственной угрозе удара беспилотников. Там заработали системы оповещения.
Жителям рекомендовали зайти в помещения, отойти от окон, а при обнаружении БПЛА — немедленно покинуть зону видимости и сообщить по номеру 112.
В 16:43 непосредственную угрозу в этих муниципалитетах отменили, однако общая опасность атаки беспилотников сохранялась на всей территории области до 05:32 утра 26 июля, когда режим был полностью снят.