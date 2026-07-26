В Ростове один человек погиб и 13 пострадали после мощного ливня 25 июля

В субботу, 25 июля, в Ростове разыгралась непогода. Сильный ветер валил деревья и сносил все на своем пути. А из-за мощного ливня улицы превратились в реки.
Как рассказал глава Донской столицы Александр Скрябин, в результате разгула стихии пострадали 13 человек, семь госпитализировано, еще один погиб.
— Соболезную родным и близким погибшего, — написал в своем канале МАХ Александр Юрьевич. — Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.
По данным Управления по делам ГО и ЧС, в городе произошло свыше 100 происшествий. Всю ночь спасатели и коммунальщики ликвидировали последствия непогоды.
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