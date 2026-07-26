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В Минусинском округе собака покусала пятилетнюю девочку

Стаффордширский терьер напал на пятилетнюю девочку возле больницы.

Минусинский городской суд взыскал с владельца собаки 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пятилетнему ребёнку.

Нападение произошло в апреле 2026 года в селе Знаменка. Девочка вместе с матерью вышла из участковой больницы и побежала к ожидавшему их отцу. В этот момент из кустов выбежал стаффордширский терьер без поводка и намордника.

Собака повалила ребёнка на землю и укусила за левую ногу. По данным суда, хозяин животного находился рядом, но не попытался остановить нападение, которое продолжалось несколько минут. Девочке оказали помощь. Позже травматолог диагностировал открытую рану голени и назначил курс уколов. После случившегося ребёнок стал бояться собак.

Мать девочки просила взыскать с владельца животного 300 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требования и назначил компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, хозяин собаки должен выплатить три тысячи рублей государственной пошлины. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что экс-чиновница из Ачинска получила срок за нападения бродячих собак на людей.