В Минусинском округе собака покусала пятилетнюю девочку

Минусинский городской суд взыскал с владельца собаки 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пятилетнему ребёнку.
Нападение произошло в апреле 2026 года в селе Знаменка. Девочка вместе с матерью вышла из участковой больницы и побежала к ожидавшему их отцу. В этот момент из кустов выбежал стаффордширский терьер без поводка и намордника.
Собака повалила ребёнка на землю и укусила за левую ногу. По данным суда, хозяин животного находился рядом, но не попытался остановить нападение, которое продолжалось несколько минут. Девочке оказали помощь. Позже травматолог диагностировал открытую рану голени и назначил курс уколов. После случившегося ребёнок стал бояться собак.
Мать девочки просила взыскать с владельца животного 300 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требования и назначил компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, хозяин собаки должен выплатить три тысячи рублей государственной пошлины. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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