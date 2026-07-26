Челябинец сжег свой паспорт и ответит за это в суде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в надругательстве над Государственным гербом РФ.
В одном из питейных заведений города парень публично сжег свой паспорт. Сделанное очевидцами видео сжигания документа, на котором отчетливо виднелась государственная символика, завирусилось в интернете.
«В соответствии с законодательством Российской Федерации, герб является официальным государственным символом, а надругательство над ним влечет уголовную ответственность», — отметили в региональном главке МВД.
Действия обвиняемого квалифицированы по статье 329 Уголовного кодекса РФ, окончательную оценку представленным доказательствам и решение о виновности челябинца предстоит принять суду.