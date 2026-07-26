Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец сжег свой паспорт и ответит за это в суде

В одном их питейных заведений города парень публично сжег свой паспорт. Сделанное очевидцами видео сжигания документа, на которой отчетливо виднелась государственная символика, завирусилось в интернете.

Челябинец сжег свой паспорт и ответит за это в суде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в надругательстве над Государственным гербом РФ.

В одном из питейных заведений города парень публично сжег свой паспорт. Сделанное очевидцами видео сжигания документа, на котором отчетливо виднелась государственная символика, завирусилось в интернете.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации, герб является официальным государственным символом, а надругательство над ним влечет уголовную ответственность», — отметили в региональном главке МВД.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье 329 Уголовного кодекса РФ, окончательную оценку представленным доказательствам и решение о виновности челябинца предстоит принять суду.