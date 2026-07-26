МВД предупредило о схеме мошенничества с картой в банкомате

Как сообщили в пресс-центре МВД России, появляется так называемый владелец карты вместе со свидетелями. Он обвиняет нашедшего человека в краже и предлагает решить вопрос на месте, то есть выплатить денежную сумму. Также в ведомстве отметили еще один зафиксированный тренд социальной инженерии.