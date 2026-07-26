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МВД предупредило о схеме мошенничества с картой в банкомате

Мошенники провоцируют людей на кражу карт.

МВД России предупредило о схеме мошенничества: злоумышленники намеренно оставляют чужую карту в банкомате. Это провоцирует случайного человека на контакт с платежным средством. Затем люди сталкиваются с обвинением в краже и требованием решить вопрос на месте.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, появляется так называемый владелец карты вместе со свидетелями. Он обвиняет нашедшего человека в краже и предлагает решить вопрос на месте, то есть выплатить денежную сумму. Также в ведомстве отметили еще один зафиксированный тренд социальной инженерии.

По данным правоохранителей, мошенники также звонят гражданам от имени лжесотрудников банка. Звонящие сообщают о блокировке счетов системой Антифрод. Причиной такой блокировки якобы становится подозрение в дропперстве, что вызывает у людей желание быстро раскрыть данные или перевести деньги.

В МВД предупредили: предложение решить вопрос о найденной карте на месте является признаком мошенничества. Также нужно помнить, что сообщения о блокировке счетов часто поступают от лжесотрудников банка. В таких случаях система Антифрод используется злоумышленниками для обмана.

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