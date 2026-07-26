Пострадавшие в ДТП белорусы остаются в медучреждениях Батуми

Есть среди пострадавших и несовершеннолетние.
«В медицинских учреждениях Батуми продолжают оставаться граждане Беларуси, пострадавшие в трагическом дорожно-транспортном происшествии, в том числе несовершеннолетние. Грузинская сторона оказывает им всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в белорусском дипведомстве.
Белорусское посольство в Грузии поддерживает связь с пострадавшими и их родственниками. Консул в Батуми обеспечивает необходимое консульское сопровождение, координирует взаимодействие с семьями погибших.
Дипломаты активно содействуют решению всех вопросов, которые связаны с лечением, оформлением документов и предстоящей репатриацией тел погибших в Беларусь.
В МИД подчеркнули, что официальные власти Аджарии и руководство полиции Батуми выразили искренние соболезнования семьям погибших и принесли официальные извинения в связи с трагедией. Они также активно участвуют в организации помощи пострадавшим.
Авария произошла в субботу на пересечении улиц Зураба Горгиладзе и Важа-Пшавела, микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем. По информации местных СМИ, от сильного удара микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского университета искусств.
Изначально сообщалось о двух погибших и семи пострадавших, которых доставили в различные клиники Батуми.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование в связи с нарушением правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия.