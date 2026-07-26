Жительница Нижегородской области украла у отца миллион рублей для гадалки

Жительница Нижегородской области получила условный срок за кражу одного миллион рублей у отца, которые она потратила на гадалку.
Безответно влюбленная в молодого человека женщина очень хотела наладить личную жизнь. В соцсетях она набрела на объявление о «магических» услугах и отправилась к гадалке. За первый сеанс с нее взяли четыре тысячи рублей, но цена каждого последующего возрастала, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались материалы судебного дела.
Когда женщина истратила все свои деньги, она решила воспользоваться сбережениями отца. Средства хранились у его матери — бабушки осужденной. Она отправилась к ней в гости с ночевкой и похитила миллион рублей, пока хозяйка спала. Непосредственно на услуги гадалки женщина спустила 700 тысяч рублей, а оставшиеся деньги тратила на другие цели. В частности, она арендовала на месяц автомобиль, купила себе телефон и товары для троих детей.
Отец быстро обнаружил пропажу сбережений, и дочь во всем призналась. Она пообещала вернуть деньги в двух недельный срок, но своего слова не сдержала. Тогда потерпевший обратился в полицию. На его дочь завели уголовное дело о краже в крупном размере.
В итоге обвиняемая помирилась с отцом и возместила ему ущерб. Он просил суд не выносить строгий приговор. Вердикт — восемь месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком. А «приворожить суженного», ради которого женщина пошла на преступление, так и не получилось.