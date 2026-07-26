Жительница Нижегородской области украла у отца миллион рублей для гадалки

Когда женщина истратила все свои деньги, она решила воспользоваться сбережениями отца. Средства хранились у его матери — бабушки осужденной. Она отправилась к ней в гости с ночевкой и похитила миллион рублей, пока хозяйка спала. Непосредственно на услуги гадалки женщина спустила 700 тысяч рублей, а оставшиеся деньги тратила на другие цели. В частности, она арендовала на месяц автомобиль, купила себе телефон и товары для троих детей.