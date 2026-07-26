В Ростове ликвидированы последствия 26 происшествий из-за разгула стихии

В Ростове 25 июля из-за ливня и ураганного ветра в городе произошло множество происшествий. Как рассказал глава Донской столицы Александр Скрябин из-за непогоды произошло более ста происшествий. Так в первые часы появилось сообщение о том, что упали 40 деревьев и крупных веток.