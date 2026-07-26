8 автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го км МКАД

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение по внутренней стороне МКАД затруднено: проезд возможен только по трем полосам из шести. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее пять человек, среди которых трое несовершеннолетних, погибли в ДТП в Костромской области. Авария произошла на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» у деревни Дудино.
Предварительно, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и врезался в грузовую фуру. В результате столкновения водитель легковушки и четыре пассажира погибли на месте.