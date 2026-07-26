В Дивногорске мужчина украл два телефона и уехал на вахту

Полицейские установили, что гаджеты похитил ранее не судимый житель Дивногорска. Он воспользовался отсутствием людей в комнате, забрал телефоны и скрылся. Продать имущество мужчина не успел, поскольку на следующее утро уехал на недельную вахту. Там его и задержали сотрудники полиции. Похищенные телефоны вернули владельцу. Уголовное дело о краже направлено для дальнейшего рассмотрения.