В Дивногорске мужчина украл два телефона и уехал на вахту

В Дивногорске завершили расследование уголовного дела о краже двух мобильных телефонов из квартиры местного жителя.
Пропажу мужчина обнаружил после визита знакомой и её молодого человека. Между гостями произошёл конфликт, после которого они ушли. Позже хозяин квартиры заметил, что телефоны общей стоимостью 11,5 тысячи рублей исчезли.
Полицейские установили, что гаджеты похитил ранее не судимый житель Дивногорска. Он воспользовался отсутствием людей в комнате, забрал телефоны и скрылся. Продать имущество мужчина не успел, поскольку на следующее утро уехал на недельную вахту. Там его и задержали сотрудники полиции. Похищенные телефоны вернули владельцу. Уголовное дело о краже направлено для дальнейшего рассмотрения.
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