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МЧС: в Балтийском море у Янтарного пропал ребёнок

Инцидент произошёл примерно в 300 метрах от Центрального пляжа.

В посёлке Янтарный ведутся поиски ребёнка, пропавшего во время купания в Балтийском море вечером в субботу, 25 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в Систему-112 в 18:35. По предварительной информации, ребёнок исчез в море во время купания в запрещённом для этого месте. Инцидент произошёл примерно в 300 метрах от Центрального пляжа.

На место происшествия направили муниципальных спасателей. По данным МЧС, поиски продолжаются, однако обнаружить ребёнка пока не удалось. Для оказания психологической помощи родственникам к месту происшествия также направлен психолог МЧС России.

В ведомстве напомнили, что купаться следует только на официально оборудованных пляжах, нельзя оставлять детей без присмотра даже на короткое время, а также необходимо объяснять им правила безопасного поведения у воды.

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