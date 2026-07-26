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Пять человек пострадали в лобовом ДТП со скорой под Миассом

Аварию устроил молодой нетрезвый автомобилист.

Источник: пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области

На трассе Миасс — Ленинск в ночь на 26 июля 18-летний водитель автомобиля ВАЗ устроил лобовое ДТП с машиной скорой помощи, которая ехала на вызов. В результате помощь медиков потребовалась пятерым пострадавшим, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель отечественного авто превысил допустимую скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в автомобиль скорой помощи.

В результате травмы получили водитель и 18-летний пассажир ВАЗа, а также 39-летний водитель скорой и два фельдшера. Всех пострадавших увезли в больницу.

Установлено, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения у него не было, а машина не была зарегистрирована.