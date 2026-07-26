Антирекорд дня: на водоемах Уфы за один день спасли 31 человека

На «Солнечном» спасатели один за другим доставали из воды взрослых, которые перед заплывом «приняли на грудь». Среди них были женщина 1973 года рождения, которая в нетрезвом виде ушла на глубину и начала тонуть, мужчины 1962 года рождения и 1981 года рождения, находившиеся в сильной степени алкогольного опьянения.