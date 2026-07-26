Над Румынией сбили третий за последние дни БПЛА

«Новый дрон был сбит этим утром в 10:13 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) истребителем F-16 ВВС Румынии над территориальными водами Румынии в зоне Сулина-Килия», — написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).