Над Румынией сбили третий за последние дни БПЛА

«Новый дрон был сбит этим утром в 10:13 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) истребителем F-16 ВВС Румынии над территориальными водами Румынии в зоне Сулина-Килия», — написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).
О поражении БПЛА сообщило и Минобороны Румынии. Это уже третий за последние дни беспилотник, сбитый в воздушном пространстве страны.
«В связи с дронами, сбитыми вчера и сегодня, проводится расследование», — добавил глава государства.
≡≡≡≡≡=
Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.