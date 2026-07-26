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Над Румынией сбили третий за последние дни БПЛА

БУХАРЕСТ, 26 июля. /ТАСС/. Новый беспилотник был сбит в воскресенье утром в воздушном пространстве Румынии. Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Источник: Magnific

«Новый дрон был сбит этим утром в 10:13 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) истребителем F-16 ВВС Румынии над территориальными водами Румынии в зоне Сулина-Килия», — написал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

О поражении БПЛА сообщило и Минобороны Румынии. Это уже третий за последние дни беспилотник, сбитый в воздушном пространстве страны.

«В связи с дронами, сбитыми вчера и сегодня, проводится расследование», — добавил глава государства.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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