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Появились кадры последствий «урагана века» в Ростовской области

Канал SHOT опубликовал видео последствий мощного урагана в Ростовской области.

Канал SHOT опубликовал видео последствий мощного урагана в Ростовской области.

Один из роликов был сделан во время свадебного банкета. Видно, как шквальный ветер разбивает окна, переворачивает столы и стулья.

В другом ролике видно, как туристы пытаются спасти улетающие палатки.

Как сообщает SHOT, сильнее всего «ураган века» ударил по Ростову-на-Дону и окрестностям. Ветер вырывал с корнем деревья, сносил остановки, палатки на базах отдыха, рекламные щиты, срывал кровлю, окна и балконы.

В одном из местных ЖК порывами буквально разнесло пост охраны. По словам очевидцев, находившегося внутри мужчину увезли на скорой.

В некоторых домах ветер выбил окна вместе с рамами и снес балконы. Упавшие деревья и рекламные щиты повредили десятки автомобилей.

Проблемы с энергоснабжением зафиксировали как минимум в 15 городах и районах области — от Ростова-на-Дону до Таганрога, Шахт и Азова. В регионе из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов.

По последним данным, в результате урагана один человек погиб и 13 пострадали.