В Волгограде задержали курьера из Новосибирска, похитившего 1,4 млн рублей

Испугавшись за накопления, потерпевшая сняла в банке более 1,4 млн рублей, упаковала их в пакет, замотала скотчем и передала курьеру недалеко от своего дома. В ходе оперативно-разыскных мероприятий уголовного розыска и территориальных отделов полиции был установлен и задержан подозреваемый. Он сознался, что забирал деньги по заданиям куратора и относил их в тайники.