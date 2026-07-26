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В Волгограде задержали курьера из Новосибирска, похитившего 1,4 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе волгоградской полиции.

В Волгограде полицейские задержали 20-летнего курьера из Новосибирска, похитившего у 50-летней жительницы Краснооктябрьского района 1,4 млн рублей.

Инцидент произошел 11 июля 2026 года, когда волгоградка передала деньги неизвестному лицу по указанию мошенников. В региональной полиции прокомментировали: злоумышленники добавили номер женщины в чат мессенджера от имени коммунальной службы. Потерпевшая перешла по ссылке, получила код и продиктовала его неизвестному. На следующий день ей позвонили лжесотрудники силовых структур, заявив, что из-за этого открыт доступ к порталу Госуслуги и сбережения под угрозой.

Испугавшись за накопления, потерпевшая сняла в банке более 1,4 млн рублей, упаковала их в пакет, замотала скотчем и передала курьеру недалеко от своего дома. В ходе оперативно-разыскных мероприятий уголовного розыска и территориальных отделов полиции был установлен и задержан подозреваемый. Он сознался, что забирал деньги по заданиям куратора и относил их в тайники.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, а гость города задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее волгоградцев предупредили о новой схеме мошенников с банкоматами.