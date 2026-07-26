Массовое ДТП из-за табуна лошадей произошло под Актау

«Прибыли “гаишники”, расчертили и уехали. Мы звоним в полицию, чтобы приехали сотрудники для установления личности владельца скота и предприняли меры безопасности. Постоянно звоним в 102, однако там нас “футболят”: одни говорят, что это город, другие, что район, то кого-то ждут… Табун ходит по дорогам на вольном выпасе, без бирок и тавро. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Однако машины сильно повреждены. Мы требуем найти владельца скота для дальнейшего разбирательства», — рассказала одна из участниц ДТП Алмагуль Лепесбаева.