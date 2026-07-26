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84-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в Иркутске

Огонь вспыхнул рано утром на 2-й Аларской.

Источник: МЧС Иркутской области

Рано утром 26 июля в Иркутске на 2-й Аларской улице загорелся частный брусовый дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям, и на место выехали 17 огнеборцев на 4 единицах техники МЧС. Когда первое подразделение прибыло, очевидцы сообщили, что внутри здания остается человек.

Бойцы звена газодымозащитной службы вошли в горящий дом. На диване они обнаружили тело 84-летней женщины — пенсионерка погибла до прибытия пожарных. Огонь успел распространиться на 77 квадратных метров, но открытое горение удалось ликвидировать.

«Дознаватели ведомства установили, что причиной произошедшего стало короткое замыкание электропроводки», — сообщили в МЧС Иркутской области.

Спасатели в очередной раз призывают жителей следить за исправностью электроприборов, не перегружать сеть и доверять ремонт техники только профессионалам. Также настоятельно рекомендуют установить дома пожарный извещатель и приобрести огнетушитель.

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