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Завершены поиски бабушки и 5-летней внучки в Новороссийске

В Новороссийске нашли бабушку с пятилетней внучкой.

Источник: Комсомольская правда

54-летняя Фаниля Хуснутдинова и ее пятилетняя внучка 25 июля не вернулись с прогулки в Новороссийске. Утром 26 июля в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что родственницы найдены, с ними все в порядке.

Ранее волонтеры объявили поиск женщины и ребенка и попросили жителей города помочь установить их местонахождение. Информация о пропавших распространялась в социальных сетях и местных сообществах.

После того как бабушку и внучку нашли, поисковые мероприятия прекращены. Дополнительные подробности их исчезновения и обнаружения пока не сообщаются.