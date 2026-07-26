Завершены поиски бабушки и 5-летней внучки в Новороссийске

54-летняя Фаниля Хуснутдинова и ее пятилетняя внучка 25 июля не вернулись с прогулки в Новороссийске. Утром 26 июля в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что родственницы найдены, с ними все в порядке.