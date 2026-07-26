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В СНТ «Весна-2» в Татарстане пенсионер отравился продуктами горения при пожаре

Мужчине потребовалась госпитализация.

Источник: Комсомольская правда

В Тукаевском районе Татарстана произошёл пожар, в результате которого пострадал мужчина. Инцидент случился сегодня утром, 26 июля, в садовом товариществе «Весна-2». Об этом рассказали в ГУ МЧС Татарстана.

Возгорание затронуло обрешётку кровли садового дома. Площадь горения составила 6 квадратных метров. В ходе происшествия пострадал 73-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и был доставлен в больницу.

Специалисты установили, что причиной пожара стало неисправное электрооборудование — произошло короткое замыкание электропроводки.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Татарстану призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности. Важно не допускать перегрузки электросети и своевременно менять изношенную проводку. Не стоит оставлять работающие электроприборы без присмотра, а также пользоваться оборудованием с повреждениями.

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