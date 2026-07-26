В Башкирии женщина на иномарке насмерть переехала пешехода и скрылась

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль с характерными повреждениями в соседнем селе. Инспекторы установили личность водителя. Им оказалась 37-летняя женщина. Проведенное освидетельствование показало, что она находилась в пьяном состоянии.