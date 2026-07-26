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В Башкирии женщина на иномарке насмерть переехала пешехода и скрылась

В Иглинском районе республики произошло смертельное ДТП. Об этом в соцсетях сообщил глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Предварительно, сегодня ранним утром в селе Улу-Теляк водитель «Хендай Соната» сбил пешехода и скрылся с места аварии. От полученных травм 38-летняя женщина погибла.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили автомобиль с характерными повреждениями в соседнем селе. Инспекторы установили личность водителя. Им оказалась 37-летняя женщина. Проведенное освидетельствование показало, что она находилась в пьяном состоянии.

Сейчас с задержанной проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.