В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

МЧС России напоминает, что при усилении ветра лучше оставаться в помещении, плотно закрыв окна, и держаться подальше от шатких конструкций и деревьев. Ни в коем случае нельзя приближаться к оборванным проводам ЛЭП (о ЧП можно сообщить по номеру 8−800−220−0−220). В экстренных ситуациях следует звонить по единому номеру 112 или в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Воронежской области по телефону 277−99−00.