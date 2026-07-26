На Выборгском шоссе произошёл конфликт со стрельбой и поливанием водой

Преступление было совершено 25 июля вечером. Очевидец сообщил стражам порядка, что около 22.20 между двумя мужчинами возник конфликт. Находившийся в квартире 53-летний житель дома вылил из окна на своего 31-летнего оппонента воду и затем вышел на улицу, выстрелил в землю из пистолета и скрылся.