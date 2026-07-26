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На Выборгском шоссе произошёл конфликт со стрельбой и поливанием водой

Подозреваемого уже задержали.

На Выборгском шоссе в Петербурге у дома № 15 произошёл конфликт между двумя мужчинами со стрельбой и поливанием водой. Об этом сообщает полиция.

Преступление было совершено 25 июля вечером. Очевидец сообщил стражам порядка, что около 22.20 между двумя мужчинами возник конфликт. Находившийся в квартире 53-летний житель дома вылил из окна на своего 31-летнего оппонента воду и затем вышел на улицу, выстрелил в землю из пистолета и скрылся.

Ночью 26 июля подозреваемого задержали. Пистолет у него изъяли. Сейчас он находится в ИВС. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.