Маневр не удался: на станции ММК в Челябинской области с рельсов сошли четыре полувагона

Четыре полувагона сошли с рельсов на железнодорожной станции Рудная, расположенной на территории Магнитогорского металлургического комбината. Инцидент произошел 26 июля во время маневровых работ.
По данным транспортной прокуратуры, вагоны сошли с пути всеми колесными парами. Пострадавших нет. На месте идут восстановительные работы, причины происшествия устанавливаются.
Карталинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.