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Маневр не удался: на станции ММК в Челябинской области с рельсов сошли четыре полувагона

Четыре полувагона сошли с рельсов на территории ММК в Челябинской области.

Источник: Уральская транспортная прокуратура

Четыре полувагона сошли с рельсов на железнодорожной станции Рудная, расположенной на территории Магнитогорского металлургического комбината. Инцидент произошел 26 июля во время маневровых работ.

По данным транспортной прокуратуры, вагоны сошли с пути всеми колесными парами. Пострадавших нет. На месте идут восстановительные работы, причины происшествия устанавливаются.

Карталинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.