Ураган чуть не сорвал несколько свадеб в Ростове-на-Дону

Сильный ураган, обрушившийся на Ростовскую область, чуть не сорвал несколько свадеб. Видео опубликовал Max-канал «Звезда».
В одном из роликов видно, что гости собрались на свадебный банкет в шатре. Но его крыша обрушилась из-за сильного ливня. Поток воды полился прямо на гостей.
Как сообщает «Звезда», промокшие гости не сразу разбежались с торжества — многие продолжили празднование «водной вечеринки».
У других молодоженов ветром сдуло шатер, шторм разгромил все декорации. На кадрах видно, как ветер выбил окна и перевернул столы и стулья.
В комментариях к видео пользователи напомнили, что дождь на свадьбе к богатству и счастливому браку.
Ураган обрушился на Ростовскую область вечером 25 июля. Ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи.
По словам мэра города Александра Скрябина, в результате разгула стихии 13 человек пострадали, один погиб.