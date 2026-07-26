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Ураган чуть не сорвал несколько свадеб в Ростове-на-Дону

Сильный ураган, обрушившийся на Ростовскую область, чуть не сорвал несколько свадеб. Видео опубликовал Max-канал «Звезда».

Сильный ураган, обрушившийся на Ростовскую область, чуть не сорвал несколько свадеб. Видео опубликовал Max-канал «Звезда».

В одном из роликов видно, что гости собрались на свадебный банкет в шатре. Но его крыша обрушилась из-за сильного ливня. Поток воды полился прямо на гостей.

Как сообщает «Звезда», промокшие гости не сразу разбежались с торжества — многие продолжили празднование «водной вечеринки».

У других молодоженов ветром сдуло шатер, шторм разгромил все декорации. На кадрах видно, как ветер выбил окна и перевернул столы и стулья.

В комментариях к видео пользователи напомнили, что дождь на свадьбе к богатству и счастливому браку.

Ураган обрушился на Ростовскую область вечером 25 июля. Ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи.

По словам мэра города Александра Скрябина, в результате разгула стихии 13 человек пострадали, один погиб.