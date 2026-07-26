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Пьяного мужчину спасли на озере в Парке Победы в Казани

В Казани спасатели ОСВОД помогли пьяному мужчине, который едва не утонул на озере в Парке Победы.

Источник: канал ГУ МЧС России по РТ в МАКС

Мужчина отдыхал с другом, они полезли в воду в состоянии алкогольного опьянения. Заметив пьяных мужчин, спасатели ринулись к ним. В какой-то момент один из приятелей захлебнулся и потерял сознание.

«Спасатели вытащили его на берег и оказали первую помощь — слили воду из дыхательных путей, после этого пострадавший пришел в сознание. Пострадавший 1981 г.р. был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, а его напарник — участковому», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

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