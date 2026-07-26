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Четыре человека погибли при атаке дрона ВСУ в Горловке

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины по Горловке стали четыре мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько.

Источник: Reuters

Никитовский район Горловки ДНР подвергся удару Вооруженных сил Украины 26 июля. По информации мэра города Ивана Приходько, в результате атаки погибли четыре человека.

«Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — написал он в «Максе».

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