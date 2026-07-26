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Смертельное ДТП в Верхнеуральском округе: водителя выбросило из салона

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Смертельное ДТП в Верхнеуральском округе (Челябинская область): водителя выбросило из салона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло 26 июля на 5-м километре автодороги Урлядинское — Ложкина — Межозерное.

По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Водителя выбросило из салона, от полученных травм он скончался.

«На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России. Выяснилось, что ранее погибший уже привлекался к ответственности за пьяную езду», — сообщили в Госавтоинспекции региона.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.